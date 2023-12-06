Попри проблеми у поверненні викрадених дітей додому, Україна крок за кроком рухається у цьому напрямку. Держава не зупиниться, поки всі вони не будуть з рідними.
Дивіться також Таємний проєкт Кремля․ Дезертирство, п'яні перестрілки, втрати: чим живе нова бригада Росії
Діти нарешті вдома
Україні 6 грудня вдалося повернути додому четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років. Вже скоро вони возз’єднаються зі своїми родинами та зможуть відсвяткувати ці дні у обіймах рідних. Це стало можливим завдяки взаємодії у рамках плану дій Президента України Bring Kids Back UA.
Вдячні Державі Катар та ЮНІСЕФ за залученість до процесу повернення депортованих дітей і тих, які опинилися на ТОТ,
– зазначив Андрій Єрмак.
Україні на свято вдалося повернути 8 дітей / Андрій Єрмак
Також очільник Офісу президента зазначив, що робота триватиме, допоки кожна викрадена дитина не буде повернута додому.
Повернення неповнолітніх
- Днями на підконтрольну Україні територію Херсонщини з окупації вдалося повернути родину з двома дітьми. Повернення стало можливим завдяки організації Save Ukraine та співпраці з українською владою. Наразі з ними працюють психологи, родина в безпеці.
- В жовтні 2023 року стало відомо, що 19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких команда організації Save Ukraine повернула в Україну.
-