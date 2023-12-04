Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 4 грудня повідомив про те, що вдалося повернути з тимчасово окупованих територій родину. З сім’єю працюють медики та психологи.
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Повернули у безпечне місце
Повернення стало можливим завдяки організації Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей.
Олександр Прокудін зазначив, що ця робота триватиме, допоки всі українські діти не будуть вдома. З початку 2023 року уже вдалося повернути 158 дітей Херсонщини.
Як Росія викрадає українських дітей
- 1 вересня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що 386 українських дітей окупанти віддали російським родинам. Він зазначив, що щодо них або розпочалася процедура, або завершилася процедура усиновлення.
- Українські волонтери із Save Ukraine повернули з тимчасово окупованої території двох дітей разом з їхніми батьками. Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження їхніх дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік.
- В жовтні 2023 року стало відомо, що 19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких команда організації Save Ukraine повернула в Україну.