Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін 4 грудня повідомив про те, що вдалося повернути з тимчасово окупованих територій родину. З сім’єю працюють медики та психологи.

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Повернули у безпечне місце

Повернення стало можливим завдяки організації Save Ukraine у співпраці з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органами опіки та піклування, службами у справах дітей.

Олександр Прокудін зазначив, що ця робота триватиме, допоки всі українські діти не будуть вдома. З початку 2023 року уже вдалося повернути 158 дітей Херсонщини.

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