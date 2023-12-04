Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 4 декабря сообщил о том, что удалось вернуть с временно оккупированных территорий семью. С ней работают медики и психологи.
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Вернули в безопасное место
Возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей.
Александр Прокудин отметил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока все украинские дети не будут дома. С начала 2023 года уже удалось вернуть 158 детей Херсонской области.
Как Россия похищает украинских детей
- 1 сентября омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что 386 украинских детей оккупанты отдали русским семьям. Он отметил, что в отношении них либо началась процедура, либо завершилась процедура усыновления.
- Украинские волонтеры из Save Ukraine вернули с временно оккупированной территории двоих детей вместе с их родителями. Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении их детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет.
- В октябре 2023 года стало известно, что 19 украинских детей удалось вывезти с временно оккупированных территорий в рамках 12 спасательной миссии. Это уже 196 детей, которых команда организации Save Ukraine вернула в Украину.