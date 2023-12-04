Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин 4 декабря сообщил о том, что удалось вернуть с временно оккупированных территорий семью. С ней работают медики и психологи.

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Вернули в безопасное место

Возвращение стало возможным благодаря организации Save Ukraine в сотрудничестве с Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, органами опеки и попечительства, службами по делам детей.

Александр Прокудин отметил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока все украинские дети не будут дома. С начала 2023 года уже удалось вернуть 158 детей Херсонской области.

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