Об этом сообщил бывший уполномоченный президента по правам ребенка и основатель Save Ukraine Николай Кулеба, передает 24 Канал. По его словам, россияне пытались давить на родителей.

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"Оккупационные власти заставляли родителей менять украинские свидетельства о рождении детей на документы российского образца, а отца пытались поставить на военный учет", – отметил Кулеба.

Однако семье удалось вырваться из оккупации и выехать на подконтрольную Украине территорию. Теперь их безопасности ничего не угрожает.

Обратите внимание! Команда Save Ukraine в целом вернула 213 украинских детей из России и оккупированных территорий.

Сколько депортированных детей удалось вернуть в Украину

По данным Национального информационного бюро, Украине удалось вернуть 387 детей из России и оккупированных территорий. В целом, страна-агрессор незаконно депортировала 19 546 украинских детей.

Первая леди Украины рассказала об этом в интервью представителям иностранных СМИ. Елена Зеленская также надеется на создание международной коалиции по возвращению украинских детей из российского плена. В конце октября это предложили представители Канады на встрече советников по нацбезопасности и внешней политике на Мальте.

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