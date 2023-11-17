Это были дети от шести до 17 лет. Сами исследователи отметили, что это минимальная оценка, а реальное число депортированных детей может быть гораздо выше.
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В Беларуси могли оказаться 2,4 тысячи украинских детей
Профинансированная США Лаборатория гуманитарных исследований при Йельской школе общественного здоровья обнародовала результаты, которые предоставляют наиболее подробные на сегодня данные о причастности Беларуси к депортации украинских детей.
По данным исследования, с сентября 2022 по май 2023 несовершеннолетних переселили по меньшей мере из 17 городов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. В детский лагерь "Дубрава" под Минском перевезли более 2 тысяч детей, еще 392 человека были размещены в 12 других белорусских учреждениях. Сообщается, что эти дети прошли переподготовку и военную подготовку.
В сообщении отмечается, что транспортные расходы были утверждены Александром Лукашенко за государственные средства. Однако текущее местонахождение этих детей остается неизвестным.
В ответ на обвинения в причастности к этому преступлению Россия постоянно отрицает какие-либо правонарушения, утверждая, что оказывала гуманитарную помощь только тем, кто добровольно желал покинуть Украину. Несмотря на попытки получить разъяснения, запросы агентства в МИД Беларуси и пресс-служба российского детского омбудсмена остались без ответа.
Россия депортирует детей с оккупированных территорий
- С начала полномасштабной войны Россия безжалостно депортирует украинских детей и не боится говорить о своих военных преступлениях публично. В конце концов, Международный уголовный суд в Гааге в марте 2023 года выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову за похищение украинских детей.
- В конце концов, в Европейском парламенте признали самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником российских военных преступлений в Украине. Парламент принял резолюцию, где есть раздел о похищении украинских детей в Белоруссию.
- В Офисе генпрокурора подчеркнули, что по состоянию на 16 ноября установлено 19 546 незаконно перемещенных детей. Наибольшее количество детей вывезли с территории Донецкой области – 13,6 тысячи.