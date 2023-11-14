Все эти семьи находятся в полной безопасности. Теперь ими заботятся психологи, чтобы помочь им вернуться к стабильной жизни.

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В Украину вернули еще детей из оккупации

Основатель благотворительной организации "Спасем Украину" Николай Кулеба подчеркнул, что в оккупации двое этих детей весь прошлый учебный год учились в украинской школе онлайн. В то же время по селу, где проживали маленькие украинцы, постоянно проходили российские рейды.

По словам Кулебы, на занятиях их мать смотрела в окно и следила, чтобы в дом не ворвались солдаты России. Однако наконец, родителям начали угрожать, что заберут детей, отберут дом, а самих украинцев депортируют. Поэтому семья должна была отдать детей в русскую школу.

В школе "новеньких" украинских детей обязали завернуться во флаг России и ходить в нем до конца уроков. Когда некоторые дети устали и попросили его снять, учительница согласилась. Однако уже через мгновение вооруженный российский военный ругал детей за "нелюбовь к России",

– подчеркнул основатель организации.

К тому же в школьных коридорах дети постоянно видели стоящих под классами солдат с оружием и могли забрать на "воспитательные беседы" детей из-за неосторожно сказанного украинского слова. Кулеба подчеркнул, что, к счастью, дети успели походить в такую школу всего 4 дня, прежде чем вернуться в Украину.

"Сейчас семьи уже пересекли границу Украины и находятся в безопасности. Теперь их ждет психологическое восстановление и постепенное возвращение к нормальной жизни", – отметил он.

Напоследок основатель благотворительной организации сказал, что всего команда "Спасем Украину" вернула из России и временно оккупированных украинских территорий уже 204 ребенка.

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