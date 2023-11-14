Наразі всі ці родини перебувають у повній безпеці. Наразі ними опікуються психологи, щоб допомогти їм повернутися до стабільного життя.

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В Україну повернули ще діток з окупації

Засновник благодійної організації "Спасемо Україну" Микола Кулеба наголосив, що в окупації двоє цих діток весь минулий навчальний рік училися в українській школі онлайн. Водночас селом, де проживали маленькі українці, постійно проходили російські рейди.

За словами Кулеби, під час занять їхня матір дивилася у вікно й слідкувала, щоб у дім не ввірвалися солдати Росії. Проте зрештою батькам почали погрожувати, що заберуть дітей, відберуть будинок, а самих українців депортують. Тож родина мусила віддати дітей в російську школу.

У школі "новеньких" українських дітей зобов'язали загорнутися у прапор Росії й ходити в ньому до кінця уроків. Коли ж деякі діти втомилися й попросили його зняти, вчителька погодилася. Однак вже за мить озброєний російський військовий сварив дітей за "нелюбов до Росії",

– наголосив засновник організації.

До того ж у шкільних коридорах діти постійно бачили солдатів зі зброєю, які стояли під класами й могли забрати на "виховні бесіди" дітей через необережно сказане українське слово. Кулеба підкреслив, що, на щастя, діти встигли походити в таку школу лише 4 дні, перед тим, як повернутися в Україну.

"Зараз родини вже перетнули кордон України й перебувають у безпеці. Тепер на них чекає психологічне відновлення й поступове повернення до нормального життя", – зауважив він.

Наостанок засновник благодійної організації сказав, що всього команда "Спасемо Україну" повернула з Росії й тимчасово окупованих українських територій уже 204 дитини.

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