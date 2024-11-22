Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Financial Time. Высокопоставленный чиновник украинской армии в комментарии для издания отрицает использование ракеты "Орешник".

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Украина опровергает заявления Кремля

По его словам, Россия применила именно RS-26 "Рубеж". Эта межконтинентальная ракета имеет дальность до 6 000 км и потенциально может угрожать территориям далеко за пределами Украины.

Россия утверждает, что такие действия являются ответом на разрешение США и Великобритании передавать Украине передовые системы западного вооружения. Зато Украина называет это очередным актом агрессии, который нарушает международное право.

Особенности ракеты RS-26 "Рубеж"

RS-26 "Рубеж" – межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна нести ядерный заряд. Ее разработка вызывает серьезное беспокойство в мире из-за возможности преодоления систем противоракетной обороны.

К слову, утром 21 ноября Россия запустила по Днепру межконтинентальную ракету из Астраханской области. Обошлось без существенных повреждений.