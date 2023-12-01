Про це повідомив колишній уповноважений президента з прав дитини і засновник Save Ukraine Микола Кулеба, передає 24 Канал. За його словами, росіяни намагались тиснути на батьків.

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"Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", – зазначив Кулеба.

Однак сім'ї вдалось вирватися з окупації та виїхати на підконтрольну Україні територію. Натепер їхній безпеці нічого не загрожує.

Зверніть увагу! Команда Save Ukraine загалом повернула 213 українських дітей з Росії та окупованих територій.

Скільки депортованих дітей вдалось повернути в Україну

За даними Національного інформаційного бюро, Україні вдалось повернути 387 дітей з Росії та окупованих територій. Загалом країна-агресорка незаконно депортувала 19 546 українських дітей.

Перша леді України розповіла про це в інтерв'ю представникам іноземних ЗМІ. Олена Зеленська також сподівається на створення міжнародної коаліції з повернення українських дітей з російського полону. Наприкінці жовтня це запропонували представники Канади на зустрічі радників з нацбезпеки та зовнішньої політики на Мальті.

Росія незаконно депортує українських дітей: основне