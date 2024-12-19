Повідомляє 24 Канал з посиланням на Владіміра Путіна під час прямої лінії. Він також заявив, що Росія стала ще сильнішою загрозою для США.

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Як Путін прокоментував зустріч з Трампом

Під час прямої лінії Путіна американський журналіст заявив, що коли глава Кремля зустрінеться з Трампом, він буде слабшим лідером у порівнянні з республіканцем.

На це Путін відповів, що не знає, коли відбудеться їх зустріч з Трампом, втім, він заявив про готовність до неї. Російський диктор також зауважив, що не спілкувався з новообраним президентом США понад 4 роки.

Ви сказали, що ця розмова відбудеться, коли я буду в якомусь ослабленому стані. Вам і тим людям, які платять вам зарплату в США, дуже хотілося б, щоб Росія була в ослабленому становищі. Я вважаю, що ми стали набагато сильнішими за попередні два-три роки,

– заявив Путін.

Він також додав, що Росія стала суверенною країною та мало від кого залежить і продовжує зміцнювати свою обороноздатність.