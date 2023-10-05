У четвер вранці, 5 жовтня, про це стало відомо. Як пишуть в організації Save Ukraine, їхній команді уже вдалось врятувати 196 українських дітей в рамках 12 місій.

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Порятунок з небезпечної зони

Вочевидь, перебування на загарбаних ворожою державою територіях не може бути безпечним. Благодійники інформують, що не збираються зупинятися у своїй діяльності.

19 українських дітей вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну. Дякуємо усім, хто був поруч з нами й допомагав нам виконувати цю складну, але важливу роботу. Рухаємося далі,

– йдеться у повідомленні.

Україна повернула 19 дітей з окупованих територій: дивіться відео

Зауважимо, що колишній уповноважений президента з прав дитини та керівник організації Save Ukraine Микола Кулеба 4 жовтня наголошував, що ворог робить усе можливе, щоб позбавити прав українських дітей, які опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Окрім того, він констатував, що цинізм Росії не має меж та нагадав, що відбувається депортація неповнолітніх, за якою стоїть Путін та Львова-Бєлова. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі понад пів року тому видав ордери на їхні арешти.

Зверніть увагу! Ви також можете допомогти в порятунку українських дітей. Для цього переходьте за посиланням.

Слід вкотре заакцентувати: те що чинить Росія стосовно українських дітей, міжнародне кримінальне право визначає як геноцидну практику. Власне, у статті 6 Римського статуту мовиться з-поміж іншого, що геноцид це: