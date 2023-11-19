Об этом 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что мы должны делать все для того, чтобы страна-агрессор ответила за это военное преступление. Такую позицию неоднократно выражал президент и его представители.

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Есть ли механизмы, чтобы заставить Россию ответить за преступления

Сегодня никто из украинцев не сомневается, что всех наших людей нужно вернуть. Однако сложность в том, что мы даже до конца не знаем, сколько детей похитила Россия. Более того, не можем окончательно подсчитать жертв Мариуполя. Безусловно, война оставляет свои следы, но мы увидим их со временем.

Еще один вопрос состоит в том, что делать с детьми, которые остаются на оккупированных территориях еще с 2014 года. Есть те, кто родился под российской оккупацией, и сейчас учатся в начальной школе. Многие дети, которым было по 7 – 8 лет и которые в 2014-м еще ничего не понимали, сейчас уже поступают в университеты. Все эти годы им "промывали мозг".

Со всем этим тоже придется что-то делать: перевоспитывать, доносить до людей информацию. Это очень сложный вопрос и большая проблема. Украине придется решать ее с нуля, потому что такого опыта, пожалуй, нет ни у кого, в частности, в таких масштабах, как у нас,

– рассказал Кирилл Сазонов.

Следовательно, освобождение территорий – это, однозначно, трудная задача, но кроме этого нужно освободить разум и сознание людей с оккупированных территорий – эта задача тоже непростая.

Политолог и военнослужащий ВСУ объяснил, почему Украине будет сложно вернуть похищенных детей: смотрите видео

Что известно о похищенных украинских детях