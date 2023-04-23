Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала Дарья Герасимчук – советница-уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации. Именно случаи возвращенных детей позволяют проанализировать, как россияне относились к ним и каким образом похитили.

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Похищение после фильтрации

Первый сценарий, как рассказала Герасимчук, – это дети, которые были похищены после расставания на фильтрации.

То есть родителей задерживают по разным причинам, часто вообще никак не аргументировано, а детей сразу изымают. Сначала их везут на временно оккупированную территорию и дальше перенаправляют, депортируют в Россию. Есть те, кому удалось освободиться, и потом они едут разыскивать детей и забирать их,

– сказала она.

Полное интервью советницы-уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук читайте 24 апреля на сайте 24 Канала.

Второй сценарий, по словам Герасимчук, предполагает похищение детей непосредственно из биологических семей.

"Иногда это бывает, когда они лишают родительских прав по каким-то выдуманным законам оккупационных властей "неудобных" взрослых, которые не хотят сотрудничать с оккупантами", – сказала чиновница.

Также россияне забирают детей от других родственников.

К примеру, как это произошло с 16-летним Сергеем. Мальчик до полномасштабной войны потерял родителей и проживал со старшими братьями, совершеннолетними сестрами, у которых уже были свои семьи. Однако представители оккупационных властей пришли к ним домой и заявили, что он едет с ними,

– рассказала советница-уполномоченная президента Украины.

По ее словам, 16-летнего Сергея забрали и увезли в Россию, где поместили в приемную семью и он встречался с Марией Львовой-Беловой, ордер на арест которой выдал суд в Гааге.

Парень говорил о том, что не понимает, что здесь делает, что у него есть семья, он украинец и хочет обратно домой.

"Несмотря на то, что он отказался идти в приемную семью, его сначала разместили в интернате, но через несколько недель все же насильно отдали в приемную семью. Там он был 8 месяцев до того, как нам удалось его вытащить и вернуть домой. Это пример того, как ребенка от своих родных просто с корнями отрывают и увозят куда-то, потому что россияне так решили", – сказала чиновница.

Третий сценарий – убийство родителей

Герасимчук рассказала, что третий сценарий предполагает то, что россияне сначала убивают родителей, а затем забирают детей, оставшихся с другими взрослыми – родными, друзьями – из семьи.

Это произошло, например, в кейсе двух первых детей, которых нам удалось вернуть. Это был Илья Матвиенко и Кира Обединская. Мальчик получил тяжелое ранение в ногу, а мама погибла в его объятиях. Кира потеряла отца прямо на глазах, когда он пытался пойти за водой. И собственно этих похищенных детей россияне повезли в Донецк, готовя к депортации в Россию,

– рассказала Дарья Герасимчук.

Она отметила, что у всех детей из этих трех категорий сразу забирали мобильные телефоны и не позволяли позвонить родным, близким, сообщить, где они, что с ними. Россияне делают все, чтобы дети не могли сообщить, где они.

"Абсолютно всем детям говорят, что они родным не нужны, их не любят, и теперь они будут россиянами", – отметила чиновница.

Советница-уполномоченная президента Украины заявила, что четвертый сценарий – это когда россияне не дают украинской стороне вывезти в безопасность тех детей, которые находятся в учреждениях институционального ухода, попавших под оккупацию.

Не согласовывая ни разу коридоров для вывоза детей, они просто вызывают, по сути, гуманитарный кризис. У детей нет лекарств, еды, нет ничего. После того, как россияне уже довели их до крайнего предела, вывозят и похищают целым заведением,

– рассказала она.

Герасимчук отметила, что именно такой сценарий Россия использовала в Херсоне, где детей похитили из учреждения институционального ухода. Оккупанты даже опубликовали в открытых источниках документ, что их, здоровых детей, везут якобы на "оздоровление" в Крым.

"Но этих здоровых детей повезли в психоневрологический интернат. То есть, россияне делают все для того, чтобы украинская сторона не могла забрать этих детей в безопасность", – добавила она.

Самый массовый сценарий похищения детей

Дарья Герасимчук сообщила, что пятый сценарий – самый массовый. Согласно этому сценарию, россияне вывозят детей на так называемое "оздоровление".

Сначала, как рассказала чиновница, россияне создают на оккупированных территориях условия, абсолютно непригодные для проживания ребенка. После этого они якобы предлагают родителям "добровольно" отдать ребенка на так называемый отдых на 3 недели или на месяц.

Почему я говорю якобы "добровольно", потому что, во-первых, родители не имеют вообще никакого другого выхода, потому что уже нет ни еды, ничего для того, чтобы ребенок мог выжить на этой территории, где ступила российская нога. Во-вторых, очень часто родителям говорят: "Если вы не отдадите ребенка добровольно, мы лишим вас родительских прав, и вы больше никогда не увидите своего ребенка вообще",

– сказала Герасимчук.

Она рассказала, что дальше этих детей вывозят и говорят, что через месяц ребенок вернется, но никого не возвращают.

"Из детей, которых удалось вернуть, есть такие, которые почти год находились в лагерях. Их перемещали из одного в другой, конечно, не согласовывая с родителями. У тех, кто имел мобильные телефоны, хоть иногда была возможность связываться, но родители совершенно ни на что не могли влиять. Этих детей перевозили постоянно, им постоянно говорили, что родителям не нужны, что от них избавились, что они теперь будут в России, а после того, как приедут из лагерей, пойдут в российские семьи" , – резюмировала Герасимчук.

Украинская сторона официально подтверждает более 19 тысяч похищенных детей. Однако реальные данные могут достигать 200 – 300 тысяч похищенных детей.