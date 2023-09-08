Об этом рассказали уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук и советница руководителя ОП Дария Заривна во время панельной дискуссии в Бундестаге. Она посвящена углублению сотрудничества между Украиной и Германией для возвращения домой похищенных Россией украинских детей.

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Россия массово похищает детей

По данным российских СМИ, по состоянию на 1 сентября 2023 года в Россию депортировали более 744 тысяч украинских детей. В настоящее время официально задокументировано, по меньшей мере, 20 тысяч случаев незаконной депортации украинских детей Россией. Но реальные цифры могут быть в несколько раз больше, акцентировала Дарья Герасимчук.

Украина постоянно работает над тем, чтобы вернуть их на Родину. Так, 8 сентября уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в Украину удалось вернуть девять детей.

Истории этих детей – впечатляют. Я неоднократно отмечал, что каждое возвращение как спецоперация. Ведь судьбы детей разные, но каждому из них пришлось пройти через испытания,

– рассказал Лубинец о возвращении.

Среди детей есть двое, долгое время находившиеся на временно оккупированных территориях. Одного парня россияне обвиняли в подрыве моста, в течение месяца содержали в тюрьме, допрашивали и проводили различные фильтрационные мероприятия.

Украина вернула 9 детей из плена / Фото Дмитрий Лубинец

На днях из России удалось вернуть 11-летнего Давида из Мариуполя. На момент полномасштабного вторжения он жил с прабабушкой в селе Старомлиновка Донецкой области. Его мама Лилия с тремя детьми в тот момент была во Львове. В течение долгих месяцев Украина работала над его возвращением, и только 7 сентября 2023 года мальчик в Киеве встретился с мамой.

Сколько детей удалось вернуть

В настоящее время в Украину удалось вернуть 386 юных украинцев. Это всего 0,05% от общего количества похищенных детей. Поэтому Украина призывает мировых лидеров помочь в этом важном вопросе.

Эта жестокость не может остаться безнаказанной, и мы благодарны международному сообществу за признание этого. Ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина и так называемой омбудсменки Львово-Беловой является хорошим знаком. Однако нам нужно нечто большее, чем просто сигналы. Требуются реальные действия. Для этого президент Владимир Зеленский инициировал проект Bring Kids Back UA. Это стратегический план действий, отвечающий четвертому пункту Формулы мира "Освобождение всех пленных и депортированных",

– подчеркнула Заривна во время выступления.