Более 11 миллионов украинцев выбирают сеть аптек "Подорожник"

Почти все крупные бизнесы объединяют своих клиентов в программе лояльности. Это инструмент, чтобы организовывать для них выгодные акции и предложения, а также делать покупки более приятными.

Крупнейшая сеть аптек "Подорожник" в своей программе лояльности значительно расширяет эти возможности для клиентов и предлагает им больше. Ведь миссия компании – предоставлять качественную фармопику каждому в любых обстоятельствах, информирует 24 Канал.

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Как работает программа лояльности в "Подорожнике"

Более 11 миллионов украинцев являются постоянными клиентами аптек и испытывают преимущества участия в программе. Ведь ее система максимально упрощена и предусматривает легкую регистрацию по телефону. Клиенту предлагают акции, кэшбек по каждой покупке, подбирают для него персональные предложения ко Дню рождения или праздникам. Зарегистрироваться можно в чат-ботах по ссылке или при покупке в аптеке.



Вячеслав Сауц, директор по маркетингу сети аптек "Подорожник" / Фото "Подорожник"

Директор по маркетингу сети аптек "Подорожник" Вячеслав Сауц считает, что таким образом клиент понимает, что компания создает для него лучшие условия для покупки.

Фармацевтическая сфера отвечает за заботу о здоровье, что является наибольшей ценностью для каждого. Мы в "Подорожнике" это хорошо понимаем и работаем для людей,

– сказал Вячеслав Сауц.

Почему следует присоединиться и использовать возможности программы

Сеть аптек "Подорожник" работает в критически важной сфере здравоохранения. Именно это побуждает давать клиентам больше и заботиться о них.

Благодаря программе лояльности мы можем также напомнить о приеме и покупке лекарства, которое клиент принимает постоянно. Это возможность дать именно то, что нужно и спросить, хорошо ли мы это сделали. Кроме того, клиент может видеть историю покупок и использовать бонусы, когда захочет. Мы даем ему выбор и не управляем желаниями,

– рассказал Вячеслав Сауц.



Аптеки "Подорожник" пополняют ассортимент новыми товарами в соответствии с запросами своих клиентов/ Фото "Подорожник"

По его словам, для клиентов "Подорожника" работает чат-бот в вайбере и телеграмме. Это обеспечивает удобство, ведь можно заказать лекарство онлайн и забрать в ближайшей аптеке. Также доступны консультации по фармацевту, который предоставляет фармопику.

Клиенты лучше знают, что им нужно

Аптеки "Подорожника" пополняют ассортимент новыми товарами в соответствии с запросами своих клиентов. В компании убеждены: люди лучше знают, что им нужно. "Подорожнику" важно не только выполнять эти запросы, но и превышать их. Таким образом, ассортимент сети насчитывает более 25 000 товаров. Кроме лекарств, есть средства по уходу, поддержанию и укреплению иммунитета, натуральная косметика.



Ассортимент сети аптек "Подорожник" насчитывает более 25 000 товаров / Фото "Подорожник"

По словам Вячеслава Сауца, программа лояльности, как и все в "Подорожнике", растет динамично. Компания меняется для своих клиентов, тестирует новые удобства для них и усовершенствуется.

Это создает доверие между нами и нашими клиентами, что важно для сообщества. Мы ведь гибкие, признаем ошибки и готовы к диалогу, чтобы их исправлять. Ведь есть сервис, приближенный к идеалу и именно над этим мы работаем,

– сказал директор по маркетингу "Подорожника".

Компания планирует развивать программу лояльности, чтобы каждый второй украинец имел доступ к качественным лекарствам уже к концу 2023 года. Сообщество клиентов "Подорожника" растет и фармопеку чувствует большее количество людей. Ответственность за здоровье – это основа будущего.