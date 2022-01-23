Более 15 миллионов украинцев вакцинировались против коронавируса
Источник:Минздрав
В Украине за минувшие сутки, 22 января, вакцинировали против коронавируса более 38 тысяч человек.
Суточная статистика вакцинации
Среди 38 861 вакцинного, первую дозу получили 14 639 человек, вторую дозу – 13 656 человек. В Минздраве также сообщили, что вчера дополнительную дозу получили 332 человека, бустерную дозу – 10 234 человека.
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Прививки проводили 424 мобильные бригады по иммунизации; 2 425 пункта прививки и 452 центра вакцинации населения.
В течение суток использовали для вакцинации четыре препарата:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 29 413;
- Coronavac – 5 255;
- AstraZeneca – 740;
- Moderna – 3 453;
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Общие темпы COVID-вакцинации
С начала вакцинальной кампании в стране привито 15 155 838 человек:
- из них получили первую дозу – 15 155 836 человек,
- получили две дозы – 14 457 249 человек,
- получили дополнительную дозу – 13 021 человек,
- бустерную дозу – 203 445 человек.
Всего проведена 29 829 551 прививка.Обратите внимание! Пока в стране фиксируют высокие показатели заболеваемости COVID-19. Даже на выходных прирост инфицированных высокий – вчера, 22 января, более 22 тысячи, а сегодня, 23 января – более 15 тысяч.
В то же время главный санврач Украины Игорь Кузин спрогнозировал резкий скачок заболеваемости на новый штамм коронавирус Омикрон. По его словам, примерно 1 миллион украинцев может заболеть только за февраль 2022 года. А за сутки могут фиксировать ежедневно в среднем 59 тысяч новых случаев.
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