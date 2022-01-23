Понад 15 мільйонів українців вакцинувалися проти коронавірусу

В Україні за минулу добу, 22 січня, вакцинували проти коронавірусу понад 38 тисяч людей.

Добова статистика вакцинації

Серед 38 861 вакцинного, першу дозу отримали 14 639 людей, другу дозу – 13 656 осіб. У МОЗ також повідомили, що вчора додаткову дозу отримали 332 людей, бустерну дозу – 10 234 людини.

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Щеплення проводили 424 мобільні бригади з імунізації; 2 425 пункти щеплення та 452 центри вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації чотири препарати:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 29 413; Coronavac – 5 255; AstraZeneca – 740; Moderna – 3 453;

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Загальні темпи COVID-вакцинації

З початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 15 155 838 людей:

з них отримали першу дозу – 15 155 836 людей,

отримали дві дози – 14 457 249 людей,

отримали додаткову дозу – 13 021 людина,

бустерну дозу – 203 445 людей.

Загалом проведено 29 829 551 щеплення.

Зверніть увагу! Наразі в країні фіксують високі показники захворюваності на COVID-19. Навіть на вихідних приріст інфікованих високий – вчора, 22 січня, понад 22 тисячі, а сьогодні, 23 січня – понад 15 тисяч.

Водночас головний санлікар України Ігор Кузін спрогнозував різкий стрибок захворюваності на новий штам коронавірусу Омікрон. За його словами, приблизно 1 мільйон українців може захворіти лише за лютий 2022 року. А за добу можуть фіксувати щодня у середньому 59 тисяч нових випадків.



Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу