Более 18 тысяч украинцев сделали бустерную прививку против COVID-19

Центры вакцинации населения против COVID-19 возобновили работу. За прошедшие сутки прививки получили почти 27 тысяч человек.

Суточная статистика вакцинации

Так, из 26 950 вакцинированных – первую дозу получили 7 018 человек, вторую дозу – 17 425 человек. Еще 314 человек получили дополнительную дозу, а 2 193 человека – бустерную прививку.

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Прививки проводили 339 мобильных бригад по иммунизации, 2 137 пунктов прививки и 384 центра вакцинации населения.

Использовали четыре препарата:

Pfizer (Comirnaty) – 18 914 прививок,

Sinovac (CoronaVac) – 4 919,

Moderna – 2 483,

AstraZeneca – 634.

Заметим, что больше всего прививок за сутки сделали в Харьковской (4 335) области и в Киеве (2 198).

Темпы COVID-вакцинации

Все вакцинированные люди в возрасте от 18 лет могут получить бустерную дозу вакцины против коронавируса. Записаться на прививку можно через приложениеили на сайте системы

С начала вакцинальной кампании, которая длится с 24 февраля 2021 года, в Украине привиты против коронавируса 14 807 336 человек:

из них получили первую дозу – 14 807 334 человека,

получили две дозы – 13 968 123 человека.

Кроме того, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

В общем проведено 28 799 967 прививок.

К слову, в целом Украина сейчас получила 43,6 миллиона доз вакцины.

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала