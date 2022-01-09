Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 840 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 75 пациентов. Выздоровели – 2 818 человек.

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Охват тестирования населения

Спад заболеваемости в стране традиционен во время праздников. Вторые сутки подряд суточный прирост инфицированных около 3 тысяч, тогда как 6 января он был более 6,6 тысячи.

Также лаборатории провели значительно меньше тестов, чем в будни. Так, если того же 6 января было проведено более 70 тысяч диагностик, то вчера – 27 075. В частности:

методом ПЦР – 12 568,

методом ИФА – 2 116,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 391.

Общие темпы распространения COVID-19 в стране

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 9 января выздоровели 3 511 269 человек. Впрочем, к сожалению, 97 239 человек умерли от осложнений COVID-19.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровненская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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