Статистика COVID-19

В больницы госпитализировали 840 человек с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 75 пациентов. Выздоровели – 2 818 человек.

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Охват тестирования населения

Спад заболеваемости в стране традиционен во время праздников. Вторые сутки подряд суточный прирост инфицированных около 3 тысяч, тогда как 6 января он был более 6,6 тысячи.

Также лаборатории провели значительно меньше тестов, чем в будни. Так, если того же 6 января было проведено более 70 тысяч диагностик, то вчера – 27 075. В частности:

  • методом ПЦР – 12 568,
  • методом ИФА – 2 116,
  • исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 12 391.

Общие темпы распространения COVID-19 в стране

С начала пандемии в Украине зарегистрировали 3 702 473 случая заболевания коронавирусом.

По состоянию на 9 января выздоровели 3 511 269 человек. Впрочем, к сожалению, 97 239 человек умерли от осложнений COVID-19.

Статистика коронавируса в регионах: суточный прирост

  • Киев – 437;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 45;
  • Днепропетровская область – 73;
  • Донецкая область – 85;
  • Житомирская область – 79;
  • Закарпатская область – 45;
  • Запорожская область – 16;
  • Ивано-Франковская область – 150;
  • Киевская область – 193;
  • Кировоградская область – 62;
  • Луганская область – 13;
  • Львовская область – 257;
  • Николаевская область – 62;
  • Одесская область – 131;
  • Полтавская область – 126;
  • Ровненская область – 55;
  • Сумская область – 117;
  • Тернопольская область – 131;
  • Харьковская область – 128;
  • Херсонская область – 29;
  • Хмельницкая область – 75;
  • Черкасская область – 78;
  • Черновицкая область – 114;
  • Черниговская область – 104.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют

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