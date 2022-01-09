Статистика COVID-19

До лікарень госпіталізували 840 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 75 пацієнтів. Натомість видужали – 2 818 людей.

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Охоплення тестування населення

Спад захворюваності в країні традиційний під час свят. Другу добу поспіль добовий приріст інфікованих близько 3 тисяч, тоді як, 6 січня він був понад 6,6 тисячі.

Також лабораторії провели значно менше тест, ніж у будні. Так, якщо того ж 6 січня було проведено понад 70 діагностик, то вчора – 27 075. Зокрема:

методом ПЛР — 12 568,

методом ІФА — 2 116,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391.

Загальні темпи поширення COVID-19 в країні

Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 702 473 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 9 січня одужали 3 511 269 людей. Втім, на жаль, 97 239 людей померли від ускладнень COVID-19.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 437;

Вінницька область – 205;

Волинська область – 45;

Дніпропетровська область – 73;

Донецька область – 85;

Житомирська область – 79;

Закарпатська область – 45;

Запорізька область – 16;

Івано-Франківська область – 150;

Київська область – 193;

Кіровоградська область – 62;

Луганська область – 13;

Львівська область – 257;

Миколаївська область – 62;

Одеська область – 131;

Полтавська область – 126;

Рівненська область – 55;

Сумська область – 117;

Тернопільська область – 131;

Харківська область – 128;

Херсонська область – 29;

Хмельницька область – 75;

Черкаська область – 78;

Чернівецька область – 114;

Чернігівська область – 104.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні

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