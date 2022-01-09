Статистика COVID-19
До лікарень госпіталізували 840 людей з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 75 пацієнтів. Натомість видужали – 2 818 людей.
Увага Як підвищити захист проти штаму Омікрон
Охоплення тестування населення
Спад захворюваності в країні традиційний під час свят. Другу добу поспіль добовий приріст інфікованих близько 3 тисяч, тоді як, 6 січня він був понад 6,6 тисячі.
Також лабораторії провели значно менше тест, ніж у будні. Так, якщо того ж 6 січня було проведено понад 70 діагностик, то вчора – 27 075. Зокрема:
- методом ПЛР — 12 568,
- методом ІФА — 2 116,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 12 391.
Загальні темпи поширення COVID-19 в країні
Від початку пандемії в Україні зареєстрували 3 702 473 випадки захворювання на коронавірус.
Станом на 9 січня одужали 3 511 269 людей. Втім, на жаль, 97 239 людей померли від ускладнень COVID-19.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 437;
- Вінницька область – 205;
- Волинська область – 45;
- Дніпропетровська область – 73;
- Донецька область – 85;
- Житомирська область – 79;
- Закарпатська область – 45;
- Запорізька область – 16;
- Івано-Франківська область – 150;
- Київська область – 193;
- Кіровоградська область – 62;
- Луганська область – 13;
- Львівська область – 257;
- Миколаївська область – 62;
- Одеська область – 131;
- Полтавська область – 126;
- Рівненська область – 55;
- Сумська область – 117;
- Тернопільська область – 131;
- Харківська область – 128;
- Херсонська область – 29;
- Хмельницька область – 75;
- Черкаська область – 78;
- Чернівецька область – 114;
- Чернігівська область – 104.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні
Міфи про коронавірус, які вас здивують – дивитись відео