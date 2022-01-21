В Украине за сутки – более 20 тысяч новых COVID-больных: в каких областях больше всего

21 января 2022 , 08:15
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Источник:

Минздрав

Вчера, 20 января, в Украине обнаружили 20 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительно возросло количество новых обнаружений и среди детей.

Ситуация с COVID-19 за сутки ухудшилась

Известно, что среди пациентов 2 464 ребенка и 429 медработников. В больницы госпитализировали 2 226 человек.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Больше новых больных коронавирусом обнаружили в Ивано-Франковской области – более 2,4 тысячи. На Львовщине и в Киеве – более 1,5 и 1,9 тысячи соответственно.

В целом ситуация по областям такова:

  • Киев – 1 552;
  • Винницкая область – 969;
  • Волынская область – 400;
  • Днепропетровская область – 826;
  • Донецкая область – 631;
  • Житомирская область – 589;
  • Закарпатская область – 498;
  • Запорожская область – 366;
  • Ивано-Франковская область – 2 427;
  • Киевская область – 672;
  • Кировоградская область – 98;
  • Луганская область – 251;
  • Львовская область – 1 989;
  • Николаевская область – 304;
  • Одесская область – 1 036;
  • Полтавская область – 677;
  • Ровненская область – 702;
  • Сумская область – 1 158;
  • Тернопольская область – 1 053;
  • Харьковская область – 971;
  • Херсонская область – 308;
  • Хмельницкая область – 1 034;
  • Черкасская область – 379;
  • Черновицкая область – 756;
  • Черниговская область – 510.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Сколько украинцев протестировали на СOVID-19

Всего за сутки провели 109 562 тестирования, в том числе методом ПЦР – 57 396. В то время как методом ИФА – 6 577. А также провели 45 589 исследований экспресс-тестами на антиген в SARS-CoV-2.

Общая статистика

По состоянию на 21 января 2021 года в Украине обнаружили 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже выздоровели. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.

Всего провели 17 389 831 ПЦР-тестирование.

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Автор: Аліна Оліховська