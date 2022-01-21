В Україні за добу – понад 20 тисяч нових COVID-хворих: у яких областях найбільше
Джерело:МОЗ
За вчора, 20 січня, в Україні виявили 20 156 нових випадків зараження коронавірусом. Значно зросла кількість нових виявлень і серед дітей.
Ситуація з COVID-19 за добу погіршилась
Відомо, що серед пацієнтів 2 464 дитини та 429 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2 226 людей.
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На жаль, хвороба забрала життя ще 150 пацієнтів. Натомість виписали вчора 4 486 інфікованих.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Найбільше нових хворих на коронавірус виявили на Івано-Франківщині – понад 2,4 тисячі. На Львівщині та у Києві – понад 1,5 та 1,9 тисячі відповідно.
Загалом ситуація по областях така:
- Київ – 1 552;
- Вінницька область – 969;
- Волинська область – 400;
- Дніпропетровська область – 826;
- Донецька область – 631;
- Житомирська область – 589;
- Закарпатська область – 498;
- Запорізька область – 366;
- Івано-Франківська область – 2 427;
- Київська область – 672;
- Кіровоградська область – 98;
- Луганська область – 251;
- Львівська область – 1 989;
- Миколаївська область – 304;
- Одеська область – 1 036;
- Полтавська область – 677;
- Рівненська область – 702;
- Сумська область – 1 158;
- Тернопільська область – 1 053;
- Харківська область – 971;
- Херсонська область – 308;
- Хмельницька область – 1 034;
- Черкаська область – 379;
- Чернівецька область – 756;
- Чернігівська область – 510.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Скільки українців протестували на СOVID
Загалом за добу здійснили 109 562 тестувань, зокрема методом ПЛР – 57 396. Тоді як методом ІФА – 6 577. А також провели 45 589 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загальна статистика
Станом на 21 січня 2021 року в Україні виявили 3 819 538 хворих на COVID-19. З них – 3 576 268 вже одужали. Натомість померли, на жаль, щонайменше 98 993 пацієнти.
Усього провели 17 389 831 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу