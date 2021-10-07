Более 3 тысяч убийств: в Германии судят 100-летнего охранника концлагеря
Источник:The Independent
В Германии начали судебный процесс над 100-летним охранником концлагеря. Его обвиняют в участии в убийстве тысяч заключенных во время Второй мировой войны.
Говорится о концлагере "Заксенхаузен". Мужчина Йозеф стал там охранником в 21 год.
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В Германии судят 100-летнего охранника концлагеря
Столетнего нациста обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам, а также "созданию и поддержанию опасных для жизни условий в лагере".
Столетнему мужчине предъявлены обвинения по 3518 эпизодам. Его обвиняют в содействии жестоким и коварным убийствам после того, как он якобы стоял на страже башни концлагеря Заксенхаузен в 1942 – 1945 годах,
– говорится в сообщении.
Его также обвиняют в участии в расстрелах советских военнопленных и убийстве других людей с помощью газа "Циклон – Б".
Кстати, нациста, несмотря на возраст, признали годным, чтобы предстать перед судом. Однако заседания ограничили двумя с половиной часами в день.
Что известно о суде на 100-летним нацистом
- В начале августа в Германии заявили, что будут судить 100-летнего охранника. Тогда исследовательница Берлинского документационного центра "Типология террора" Стефани Бора объяснила, что убийства не имеют срока давности. Она добавила, что даже пожилые люди должны отвечать за это в суде.
- Адвокат Томас Вальтер, который представлял истцов в последних нацистских процессах, считает этот суд необходимым.
- Кстати, концлагерь Заксенхаузен действовал в городе Ораниенбург в Германии в период с 1936 по 1950 год. На его территории, согласно разным источникам, погибли от 20 до 100 тысяч человек.