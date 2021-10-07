Понад 3 тисячі вбивств: у Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору

7 жовтня 2021 , 21:33
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Джерело:

The Independent

У Німеччині почали судовий процес над 100-річним охоронцем концтабору. Його звинувачують в участі у вбивстві тисяч ув'язнених під час Другої світової війни.

Мовиться про концтабір "Заксенхаузен". Чоловік Йозеф став там охоронцем у 21 рік. 

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У Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору

Сторічного нациста звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також "створенню та підтриманню небезпечних для життя умов в таборі". 

Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам після того, як він нібито стояв на сторожі башти концтабору Заксенгаузен у 1942 – 1945 роках,
– мовиться у повідомленні.

Його також звинувачують в участі в розстрілах радянських військовополонених та вбивстві інших людей за допомогою газу "Циклон – Б" .

До речі, нациста, попри вік, визнали придатним, щоб постати перед судом. Проте засідання обмежили двома з половиною годинами щодня. 

Що відомо про суд на 100-річним нацистом

  • На початку серпня у Німеччині заявили, що судитимуть 100-річного охоронця. Тоді дослідниця Берлінського документаційного центру "Типологія терору" Стефані Бора пояснила, що вбивства не мають терміну давності. Вона додала, що навіть літні люди мають відповідати за це у суді.
  • Адвокат Томас Вальтер, який представляв позивачів у останніх нацистських процесах, вважає цей суд необхідним.
  • До речі, концтабір Заксенхаузен діяв у місті Оранієнбург в Німеччині в період з 1936 до 1950 року. На його  території, згідно з різними джерелами, загинули від 20 до 100 тисяч людей.
Автор: Діана Квасневська