Понад 3 тисячі вбивств: у Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору
Джерело:The Independent
У Німеччині почали судовий процес над 100-річним охоронцем концтабору. Його звинувачують в участі у вбивстві тисяч ув'язнених під час Другої світової війни.
Мовиться про концтабір "Заксенхаузен". Чоловік Йозеф став там охоронцем у 21 рік.
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У Німеччині судять 100-річного охоронця концтабору
Сторічного нациста звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам, а також "створенню та підтриманню небезпечних для життя умов в таборі".
Столітньому чоловіку висунули звинувачення за 3 518 епізодами. Його звинувачують у сприянні жорстоким і підступним вбивствам після того, як він нібито стояв на сторожі башти концтабору Заксенгаузен у 1942 – 1945 роках,
– мовиться у повідомленні.
Його також звинувачують в участі в розстрілах радянських військовополонених та вбивстві інших людей за допомогою газу "Циклон – Б" .
До речі, нациста, попри вік, визнали придатним, щоб постати перед судом. Проте засідання обмежили двома з половиною годинами щодня.
Що відомо про суд на 100-річним нацистом
- На початку серпня у Німеччині заявили, що судитимуть 100-річного охоронця. Тоді дослідниця Берлінського документаційного центру "Типологія терору" Стефані Бора пояснила, що вбивства не мають терміну давності. Вона додала, що навіть літні люди мають відповідати за це у суді.
- Адвокат Томас Вальтер, який представляв позивачів у останніх нацистських процесах, вважає цей суд необхідним.
- До речі, концтабір Заксенхаузен діяв у місті Оранієнбург в Німеччині в період з 1936 до 1950 року. На його території, згідно з різними джерелами, загинули від 20 до 100 тисяч людей.