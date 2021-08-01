Розгляд справи у районному суді Нойруппіна має розпочатися у жовтні 2021 року. У концтаборі вбили приблизно 20 тисяч людей.
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У Німеччині судитимуть 100-річного чоловіка
Після закінчення Другої світової минуло вже понад 76 років, однак у Німеччині проведуть черговий суд над нацистом. Підозрюваний служив у концтаборі Заксенхаузен з січня 1942 року до лютого 1945 року.
Як наголосила дослідниця Берлінського документаційного центру "Типологія терору" Стефані Бора, вбивства не мають терміну давності. Навіть літні люди мають відповідати за це у суді. Адвокат Томас Вальтер, який представляв позивачів у останніх нацистських процесах, вважає цей суд необхідним.
Заксенхаузен був місцем для нацистського керівництва, їх омани та панування над життям і смертю. Багато спільників є однолітками з обвинуваченими і сподіваються на справедливість,
– пояснив Вальтер.
Що відомо про концтабір Заксенхаузен
- Концтабір був навчальним майданчиком для охоронців та командирів концтаборів у всій системі терору націонал-соціалістів.
- Він розташований у місті Оранієнбург в Німеччині. Діяв у період з 1936 до 1950 року.
- На території Заксенхаузену, згідно з різними джерелами, загинули від 20 до 100 тисяч людей.
- Переважно там утримували політичних в'язнів. У деякі роки кількість ув'язнених становила до 60 тисяч людей.