Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительна

В течение суток в Украине заболели коронавирусом 38 212 человек, среди них 3 029 детей и 864 медработники.

Статистика распространения COVID – 19

В больницы госпитализировали 3 753 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 265 человек. При этом выздоровели – 19 943 пациента.

Внимание Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав

Темпы тестирований

За сутки 11 февраля лаборатории провели 139 475 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 72 764, методом ИФА – 6 138, исследований экспресс-тестами на антиген – 60 573.

​​Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:

Киев – 4 229;

Винницкая область – 720;

Волынская область – 1 060;

Днепропетровская область – 2 596;

Донецкая область – 1 808;

Житомирская область – 1 489;

Закарпатская область – 795;

Запорожская область – 1 276;

Ивано-Франковская область – 791;

Киевская область – 1 326;

Кировоградская область – 487;

Луганская область – 783;

Львовская область – 2 351;

Николаевская область – 1 013;

Одесская область – 3 670;

Полтавская область – 1 407;

Ровенская область – 1 145;

Сумская область – 1 671;

Тернопольская область – 813;

Харьковская область – 1 736;

Херсонская область – 1 604;

Хмельницкая область – 1 813;

Черкасская область – 1 246;

Черновицкая область – 789;

Черниговская область – 1 594.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 4 501 182 случая заболевания. По состоянию на 12 февраля известно о 3 770 769 случаях выздоровления.Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 668 жителей страны.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала