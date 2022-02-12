Более 38 тысяч инфицированных, 265 летальных – ситуация с COVID-19 в Украине неутешительна
Источник:Минздрав
В течение суток в Украине заболели коронавирусом 38 212 человек, среди них 3 029 детей и 864 медработники.
Статистика распространения COVID – 19
В больницы госпитализировали 3 753 человека с выраженными симптомами коронавируса. От осложнений недуга, к сожалению, умерли 265 человек. При этом выздоровели – 19 943 пациента.
Внимание Более 46% из всех госпитализированных это дети, – Минздрав
Темпы тестирований
За сутки 11 февраля лаборатории провели 139 475 тестов на выявление коронавирусной болезни различными методами, в частности методом ПЦР – 72 764, методом ИФА – 6 138, исследований экспресс-тестами на антиген – 60 573.
Количество случаев COVID-19 в регионах за сутки:
- Киев – 4 229;
- Винницкая область – 720;
- Волынская область – 1 060;
- Днепропетровская область – 2 596;
- Донецкая область – 1 808;
- Житомирская область – 1 489;
- Закарпатская область – 795;
- Запорожская область – 1 276;
- Ивано-Франковская область – 791;
- Киевская область – 1 326;
- Кировоградская область – 487;
- Луганская область – 783;
- Львовская область – 2 351;
- Николаевская область – 1 013;
- Одесская область – 3 670;
- Полтавская область – 1 407;
- Ровенская область – 1 145;
- Сумская область – 1 671;
- Тернопольская область – 813;
- Харьковская область – 1 736;
- Херсонская область – 1 604;
- Хмельницкая область – 1 813;
- Черкасская область – 1 246;
- Черновицкая область – 789;
- Черниговская область – 1 594.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зафиксировали 4 501 182 случая заболевания. По состоянию на 12 февраля известно о 3 770 769 случаях выздоровления.
Жертвами коронавируса, к сожалению, стали 102 668 жителей страны.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала