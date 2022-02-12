Понад 38 тисяч інфікованих, 265 летальних – ситуація з COVID-19 в Україні невтішна

12 лютого 2022 , 08:13
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Джерело:

МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 38 212 людей, серед них 3 029 дітей та 864 медпрацівники.

Статистика поширення COVID-19

До лікарень госпіталізували 3 753 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 265 людей. Натомість видужали – 19 943 пацієнти.

Увага Понад 46% з-поміж усіх госпіталізованих це діти, – МОЗ

Темпи тестувань

За добу 11 лютого лабораторії провели 139 475 тестів на виявлення коронавірусної хвороби різними методами, зокрема: методом ПЛР – 72 764, методом ІФА – 6 138, досліджень експрес-тестами на антиген – 60 573.

​​Кількість випадків COVID-19 в регіонах за добу:

  • Київ – 4 229;
  • Вінницька область – 720;
  • Волинська область – 1 060;
  • Дніпропетровська область – 2 596;
  • Донецька область – 1 808;
  • Житомирська область – 1 489;
  • Закарпатська область – 795;
  • Запорізька область – 1 276;
  • Івано-Франківська область – 791;
  • Київська область – 1 326;
  • Кіровоградська область – 487;
  • Луганська область – 783;
  • Львівська область – 2 351;
  • Миколаївська область – 1 013;
  • Одеська область – 3 670;
  • Полтавська область – 1 407;
  • Рівненська область – 1 145;
  • Сумська область – 1 671;
  • Тернопільська область – 813;
  • Харківська область – 1 736;
  • Херсонська область – 1 604;
  • Хмельницька область – 1 813;
  • Черкаська область – 1 246;
  • Чернівецька область – 789;
  • Чернігівська область – 1 594.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика! Від початку пандемії COVID-19 в Україні зафіксували 4 501 182 випадки захворювання. Станом на 12 лютого відомо про 3 770 769 випадки одужання.

Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 102 668 мешканців країни.  


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська