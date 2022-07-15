Более 600 тысяч педагогов будут овладевать навыками оказания первой психологической помощи

Педагоги и руководители учебных заведений Украины – более 600 000 человек – пройдут курс повышения квалификации по оказанию первой психологической помощи и эмоциональной поддержки детей и подростков.

Учеба будет проходить в рамках Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, создание которой инициировала первая леди Елена Зеленская.

"Для того чтобы дети во время процесса обучения, в случае необходимости, смогли получить качественную первую психологическую помощь и эмоциональную поддержку, Министерство образования и науки Украины совместно с Институтом модернизации содержания образования и Ассоциацией инновационного и цифрового образования разработали курс повышения квалификации для педагогов и школьных психологов с участием ведущих специалистов по психическому здоровью из США и Израиля, который просим пройти всех сотрудников и руководителей учебных заведений: от детских садов до университетов", – сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Курс повышения квалификации "Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий" разрабатывался более 2 месяцев и является бесплатным.

"Курс создан по модели смешанного обучения (blended learning), который включает 10 мультимедийных уроков в международном формате SCORM, дополнительные материалы и практические тренинги, во время которых педагоги узнают о психологических состояниях, нуждающихся в специализированной поддержке, научатся оказывать первую психологическую помощь по методическим пособиям Save the Children, а также ознакомятся с рекомендациями по перенаправлению Межведомственного постоянного комитета (IASC)", – сказал директор Института модернизации содержания образования Евгений Баженков.

Если ребенок или подросток нуждаются в более глубокой психологической поддержке, его родителям/опекунам будет предложено обратиться к соответствующим специалистам.

"Таким образом внедряется системный подход: педагоги овладевают навыками и техниками первой психологической помощи и эмоциональной поддержки, применяют их во время учебного процесса, а в случае необходимости предлагают родителям/опекунам получить консультацию у профильных специалистов", – подытожила исполнительный директор Ассоциации инновационного и цифрового образования Мария Богуслав.

Первая леди Елена Зеленская, инициатор Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки, в рамках которой будет проходить обучение педагогов, подчеркнула актуальность оказания первой психологической помощи и эмоциональной поддержки детей и подростков.

"Война принесла с собой для украинцев, к сожалению, не только физические и материальные потери, а также и большие психологические нагрузки. Особенно это касается детей, которым, несмотря на войну, нужно получать образование, чтобы дальше развивать государство, которое сейчас защищают их родители", – отметила Елена Зеленская.

Курс повышения квалификации для педагогов "Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий" можно пройти на портале Всеукраинского проекта по профориентации и построению карьеры "Выбери профессию своей мечты" Министерства образования и науки Украины.