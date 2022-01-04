Более миллиона случаев в сутки: в США мировой рекорд заболеваемости COVID-19

В США за минувшие сутки зарегистрировали более 1 миллиона случаев инфицирования коронавирусом. Это самое большое количество больных в мире за все время пандемии COVID-19.

Рекорд COVID-случаев в мире

По данным Университета Джона Хопкинса, за прошедшие сутки в США зафиксировали 1,06 миллиона больных коронавирусом, они получили положительные тесты. Такой резкий рост заболеваемости связывается с распространением нового штамма "Омикрон".

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Почти вдвое больше предыдущего рекорда

Этот суточный прирост заражений почти вдвое превышает предыдущий рекорд в 590 тысяч случаев, который фиксировали в США всего 4 дня назад.

Кроме того, реальная заболеваемость может быть выше, ведь многие американцы делают еще и тесты на коронавирус дома, не всегда сообщая о результатах властям.

В то же время, в СМИ предполагают, что на рекордный показатель могли повлиять задержки с публикацией результатов тестов на праздники.

В США бушует "Омикрон"

Предварительно в США сообщали о рекордном количестве детей среди госпитализированных из COVID-19.

Из-за распространения "Омикрона" учащиеся либо останутся на зимних каникулах, либо перейдут на дистанционное обучение.

За последние две недели суточное количество новых случаев в США удвоилось. Тысячи рейсов авиакомпаниям пришлось отменить из-за нехватки кадров – работники заболели коронавирусом.

Что известно о штамме "Омикрон"

Его зафиксировали более чем в 100 странах мира. Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. ВОЗ заявила, что штамм коронавируса "Омикрон" вызывает болезнь в легкой форме. Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка. Однако имеющиеся вакцины не формируют высокого иммунного ответа против этого штамма. В мире активно внедряют вакцинацию бустерными дозами.

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