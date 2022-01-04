Понад мільйон випадків за добу: у США світовий рекорд захворюваності на COVID-19
Джерело:The Guardian
У США за минулу добу зареєстрували понад 1 мільйон випадків інфікування коронавірусом. Це найбільша кількість хворих у світі за весь час пандемії COVID-19.
Рекорд COVID-випадків у світі
За даними Університету Джона Хопкінса, впродовж минулої доби у США зафіксували 1,06 мільйон хворих на коронавірус, вони отримали позитивні тести. Таке різке зростання захворюваності пов'язують із поширенням нового штаму Омікрон.
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Майже вдвічі більше попереднього рекорду
Цей добовий приріст заражень майже вдвічі перевищує попередній рекорд у 590 тисяч випадків, який фіксували в США лише 4 дні тому.
Крім того, реальна захворюваність може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.
Водночас у ЗМІ припускають, що на рекордний показник могли вплинути затримки із публікацією результатів тестів на свята.
У США вирує Омікрон
- Попередньо у США повідомляли про рекордну кількість дітей серед госпіталізованих з COVID-19.
- Через поширення Омікрону учні або залишаться на зимових канікулах або перейдуть на дистанційне навчання.
- За останні два тижні добова кількість нових випадків у США подвоїлась у двічі. Тисячі рейсів авіакомпаніям довелось скасувати через нестачу кадрів – працівники захворіли на коронавірус.
Що відомо про штам ОмікронЙого зафіксували більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму є: сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Однак, наявні вакцини не формують високої імунної відповіді проти цього штаму. Відтак, у світі активно впроваджують вакцинацію бустерними дозами.
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