Большинство раненых, которых привозят во Львов – гражданские, а не военные – Садовый

Во Львов привозят раненых людей, которые были эвакуированы с территорий, где ведутся боевые действия. И чаще всего это не военные, а гражданские люди, пострадавшие от войны.

Об этом 24 каналу рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

Уничтожить людей, животных и мириться с "термином украинцы": рассекреченные указания россиян

Он подчеркнул, что международное сообщество несколько шокировано, но во Львове с военными травмами в 5 раз больше гражданского населения, чем бойцов.

Большинство людей, которые приезжают во Львов с тяжелыми ранениями – женщины, дети и пожилые люди. И это эмоционально сложно видеть своими глазами,

– говорит Садовый.

Мэр Львова подтвердил, что в городе хотят построить один из самых мощных в Европе реабилитационных центров. Он будет создан на базе Первого медицинского объединения, крупнейшей в Украине.

По его словам, война спровоцировала строительство таких реабилитационных центров. В свое время это сделали в Израиле, США и т.д. Украина изучает опыт этих стран.

Уже даже есть рабочее название этого проекта – "Несокрушимые". "Как несокрушимы все наши украинцы, так же несокрушимы наши люди, которые получили ранения", - сказал Садовый.

Мэр Львова рассказал о раненых. " Кто-то на мину встал, кто-то попал под бомбежку , этим людям нужно будет помогать следующие несколько лет, будет психологическая реабилитация", – добавил он.

Садовый о раненых, переселенцах и обучении:



Создание реабилитационного центра во Львове: главное

Глава города отметил, что в больницах Львова сейчас лечатся более 1000 пациентов с горячих точек. Среди них есть люди с оставшимися без конечностей минно-взрывными травмами.

Именно поэтому во Львове открывают большой проект "Несокрушимые" , в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Работа над ним длится уже больше месяца.

Планируется, что в центре будут делать протезирование, проводить реабилитацию и социализацию, а также оказывать психологическую поддержку, которая сейчас так необходима огромному количеству украинцев.

Официально проект "Несокрушимые" стартует 10 июня и начнется с большой конференции партнеров. В ней примут участие фонды и посольства, которые уже согласились сотрудничать.

Видео по теме – 5-месячный малыш с папой погибли от российского снаряда в Харькове