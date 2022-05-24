Через Львов прошли 5 миллионов переселенцев

Он отметил, что с начала войны 24 февраля через Львов прошли 5 миллионов украинцев, вынужденных бежать от российского агрессора. Среди них – оставшиеся в городе и те, для кого Львов стал промежуточным пунктом и местом временной остановки.

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По словам Садового, жители Киевской и Харьковской областей, вынужденно находившиеся во Львове, за последний месяц начали возвращаться домой. А вот жители Луганской и Донецкой областей продолжают прибывать на эвакуационные поезда. В настоящее время во Львове проживает около 150 тысяч переселенцев.

200 учреждений Львова до сих пор являются приютами для тех, кто покинул родительский дом. Кроме того, уже работают 3 модульных городка, где могут жить более 1000 человек.

Во Львове будет построен национальный реабилитационный центр

Глава города отметил, что в больницах Львова сейчас лечатся более 1000 пациентов с горячих точек. Среди них есть люди с оставшимися без конечностей минно-взрывными травмами. Часто у пациентов нет родных и близких, которые могли бы заботиться о них.

В сотрудничестве с зарубежными клиниками мы отправляем раненых на лечение за границу. Но эти ресурсы тоже ограничены. Наши люди должны оставаться и проходить реабилитацию здесь, в Украине,

– рассказал Андрей Садовый.

Именно поэтому во Львове инициируют большой проект "Несокрушимые", в рамках которого состоится строительство национального реабилитационного центра. Работа над ним длится уже больше месяца. Местные власти поставили перед собой задачу создать центр, которому нет аналогов в мире, а потому – ищет партнеров и просят о качественной экспертизе.

Планируется, что в центре будут делать протезирование, проводить реабилитацию и социализацию, а также оказывать психологическую поддержку, которая сейчас так необходима огромному количеству украинцев.

Как отметил городской голова, "Несокрушимые" – это крупный краудфандинговый проект. Официально он стартует 10 июня и начнется с большой конференции партнеров. В ней примут участие фонды и посольства, которые уже согласились сотрудничать.

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