Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный по телефонному интервью в период с 13 по 18 мая. Так, 82% украинских респондентов не согласны отдавать России никаких территорий в пределах международно признанных границ Украины в обмен на скорейшее окончание боевых действий.
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Для большинства украинцев территориальные уступки недопустимы
В описании к результатам опроса КМИС говорится, что в западной печати до сих пор можно проследить определенный призыв к "территориальным уступкам" со стороны Украины в обмен на условный "мир" с Россией. Поэтому в институте социологии решили провести опрос, чтобы узнать, что об этом думают украинцы.
По результатам опроса, в целом по Украине результаты таковы :
- 82% респондентов против любых территориальных уступок в обмен на "скорый мир";
- 10% предполагают, что Украина может "отказаться от некоторых своих территорий" с целью скорейшего достижения мира и сохранения независимости;
- 8% указали, что им затруднились ответить на этот вопрос.
Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения высказалось против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия, 68% не согласны отдавать России никаких территорий (готовы на это уйти 19%).
А вот на Юге 83% респондентов категорически не хотят отдавать России ни одного клочка украинской земли (предполагают такой вариант только 9%).
Интересно, что среди респондентов, находящихся на временно оккупированных территориях, 77% высказались против любых территориальных уступок (предполагают такой вариант 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля уехал с оккупированных территорий, показатель "против" достигает 82% (поддерживают уступки только 5% таких респондентов).