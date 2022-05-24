Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный по телефонному интервью в период с 13 по 18 мая. Так, 82% украинских респондентов не согласны отдавать России никаких территорий в пределах международно признанных границ Украины в обмен на скорейшее окончание боевых действий.

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Для большинства украинцев территориальные уступки недопустимы

В описании к результатам опроса КМИС говорится, что в западной печати до сих пор можно проследить определенный призыв к "территориальным уступкам" со стороны Украины в обмен на условный "мир" с Россией. Поэтому в институте социологии решили провести опрос, чтобы узнать, что об этом думают украинцы.

Важно! В опросе приняли участие 2 000 совершеннолетних граждан Украины, которые на момент проведения телефонных интервью находились в пределах территорий, которые контролировались украинскими властями до 24 февраля 2022 (т.е. кроме жителей квазиреспублик "Л/ДНР" и полуострова Крым, а также тех, кто после 24 февраля уехал за границу).

По результатам опроса, в целом по Украине результаты таковы :

82% респондентов против любых территориальных уступок в обмен на "скорый мир";

10% предполагают, что Украина может "отказаться от некоторых своих территорий" с целью скорейшего достижения мира и сохранения независимости;

8% указали, что им затруднились ответить на этот вопрос.

Отмечается, что во всех регионах Украины большинство населения высказалось против любых территориальных уступок. Даже на Востоке, где сейчас ведутся интенсивные боевые действия, 68% не согласны отдавать России никаких территорий (готовы на это уйти 19%).

А вот на Юге 83% респондентов категорически не хотят отдавать России ни одного клочка украинской земли (предполагают такой вариант только 9%).

Интересно, что среди респондентов, находящихся на временно оккупированных территориях, 77% высказались против любых территориальных уступок (предполагают такой вариант 18%). При этом среди тех, кто после 24 февраля уехал с оккупированных территорий, показатель "против" достигает 82% (поддерживают уступки только 5% таких респондентов).

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