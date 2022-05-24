Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведене шляхом телефонного інтерв'ю у період з 13 по 18 травня. Так, 82% українських респондентів не згодні віддавати Росії жодних територій у межах міжнародно визнаних кордонів України в обмін на швидке закінчення бойових дій.

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Для більшості українців територіальні поступки є неприпустимими

В описі до результатів опитування КМІС йдеться, що у західній пресі досі можна простежити певний заклик до "територіальних поступок" з боку України в обмін на умовний "мир" з Росією. Тому в інституті соціології вирішили провести опитування, щоб дізнатись, що про це думають безпосередньо українці.

Важливо! В опитуванні взяли участь 2 000 повнолітніх громадян України, які на момент проведення телефонних інтерв'ю перебували у межах територій, що контролювались українською владою до 24 лютого 2022 року (тобто окрім мешканців квазіреспублік "Л/ДНР" та півострова Крим, а також тих, хто після 24 лютого виїхав за кордон).

За результатами опитування, загалом по Україні результати такі:

82% респондентів проти будь-яких територіальних поступок в обмін на "швидкий мир";

10% припускають, що Україна може "відмовитись від деяких своїх територій" з метою якнайшвидшого досягнення миру та збереження незалежності;

8% вказали, що їм важко відповісти на це питання.

Зазначається, що у всіх регіонах України більшість населення висловилась проти будь-яких територіальних поступок. Навіть на Сході, де зараз ведуться інтенсивні бойові дії, 68% не згодні віддавати Росії жодних територій (готові на таке піти 19%).

А ось на Півдні 83% респондентів категорично не хочуть віддавати Росії жодного клаптика української землі (припускають такий варіант лише 9%).

Цікаво, що серед респондентів, які нині перебувають на тимчасово окупованих територіях, 77% висловились проти будь-яких територіальних поступок (припускають такий варіант 18%). При цьому серед тих, хто після 24 лютого виїхав з окупованих територій, показник "проти" сягає 82% (підтримують поступки лише 5% таких респондентів).

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