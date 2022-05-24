Деталі розповіли у Державній прикордонній службі України. Там також оприлюднили аудіозаписи перемовин.
Важливо У Росії почали підтверджувати втрати своїх військових на острові Зміїний, – речник ОВА Братчук
Окупанти хотіли підкупити наших прикордонників
Російські окупанти запропонували оборонцям Зміїного отримати "нормальне життя без участі у братовбивчій війні". Зі свого боку росіяни обіцяли нашим прикордонникам квартири, гроші та гідну пенсію в Росії.
Якщо ви оберете правильний бік, то у вас буде можливість гідно жити на цивільній території або продовжити службу у збройних силах Росії з перспективою кар'єрного росту. Ухваліть правильне рішення та залишитеся живі,
– сказали окупанти.
Вони також закликали сказати на державному каналі про свою згоду перейти на бік загарбників та підняти білий прапор. У відповідь українські прикордонники промовили легендарну фразу, яка стала пророчою для крейсера "Москва".
Що окупанти пропонували нашим прикордонникам: дивіться відео
Що насправді сталося з крейсером "Москва"
- 13 квітня з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний. У ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".
- "Москва" стала найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни. Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" пішов під воду. Проте звинуватили вони у цьому погані погодні умови. Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".
- Флагман чорноморського флоту держави-агресорки міг втратити щонайменше половину екіпажу. Такий висновок зробив військовий аналітик Саттон на підставі супутникових знімків з плацу, на якому вишикувався особовий склад крейсера, та відеозапису, опублікованого російським міноборони.
- Коли українські війська потопили крейсер "Москва", там перебували 510 членів екіпажу. Росія каже, що жодного загиблого не було, проте багато матросів досі є "зниклими безвісти".
Зазначимо, що в оперативному командуванні "Південь" 19 травня повідомили, що збройні сили Росії хочуть закріпитися на Зміїному, але в плани ворога втрутився шторм у Чорному морі. У Генштабі ЗСУ інформували, що війська агресора посилюють протиповітряну оборону на Зміїному. Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомляв, що поки в росіян немає ППО в Чорному морі, то вони не зможуть підійти до Миколаєва та Одеси.
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