Деталі розповіли у Державній прикордонній службі України. Там також оприлюднили аудіозаписи перемовин.

Важливо У Росії почали підтверджувати втрати своїх військових на острові Зміїний, – речник ОВА Братчук

Окупанти хотіли підкупити наших прикордонників

Російські окупанти запропонували оборонцям Зміїного отримати "нормальне життя без участі у братовбивчій війні". Зі свого боку росіяни обіцяли нашим прикордонникам квартири, гроші та гідну пенсію в Росії.

Якщо ви оберете правильний бік, то у вас буде можливість гідно жити на цивільній території або продовжити службу у збройних силах Росії з перспективою кар'єрного росту. Ухваліть правильне рішення та залишитеся живі,

– сказали окупанти.

Вони також закликали сказати на державному каналі про свою згоду перейти на бік загарбників та підняти білий прапор. У відповідь українські прикордонники промовили легендарну фразу, яка стала пророчою для крейсера "Москва".

Що окупанти пропонували нашим прикордонникам: дивіться відео

Що насправді сталося з крейсером "Москва"

Зазначимо, що в оперативному командуванні "Південь" 19 травня повідомили, що збройні сили Росії хочуть закріпитися на Зміїному, але в плани ворога втрутився шторм у Чорному морі. У Генштабі ЗСУ інформували, що війська агресора посилюють протиповітряну оборону на Зміїному. Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомляв, що поки в росіян немає ППО в Чорному морі, то вони не зможуть підійти до Миколаєва та Одеси.

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