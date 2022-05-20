"Зміїбаївка" не рада окупантам, – Братчук
Відповідну інформацію повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у соціальних мережах.
До теми Неприступний Зміїний: окупанти хочуть закріпитись на острові, але шторм не дає
Братчук заявив, що в Росії стали підтверджувати втрати на острові Зміїний, коли почали ховати вбитих солдатів. Також він провів паралелі між Зміїним та селищем Чорнобаївка, що в Херсонській області.
Речник Одеської ОВА натякнув, що Збройні Сили України на Зміїному можуть влаштувати окупантам розгром, як у Чорнобаївці.
У Росії почали підтверджувати, коли почали ховати своїх загиблих, втрати на острові Зміїний. "Зміїбаївка" не рада окупантам,
– розповів Братчук.
Бої за острів Зміїний: що відомо
- В оперативному командуванні "Південь" 19 травня повідомили, що збройні сили Росії хочуть закріпитися на Зміїному, але в плани ворога втрутився шторм у Чорному морі.
- У Генштабі ЗСУ інформували, що війська агресора посилюють протиповітряну оборону на Зміїному. Також у Міноборони заявляли, що російські окупанти перекинули на острів комплекси протиповітряної оборони "Панцир" і "Тор-М2".
- Радник глави МВС Вадим Денисенко повідомляв, що поки в росіян немає ППО в Чорному морі, то вони не зможуть підійти до Миколаєва та Одеси.
- У командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили, що острів Зміїний став ще однією гарячою точкою. Повідомлялося, що біля острова точаться авіаційні баталії. Тоді в Одеській ОВА заявили, що локальні бої біля Зміїного переростають у битву.
- Українські воїни дають гідну відсіч окупантам. В Одеській ОВА інформували, що українські захисники двічі завдали росіянам поразки на острові.
- 7 травня ЗСУ вразили десантний катер ворога та 2 зенітних ракетних комплекси "Тор" біля Зміїного.
- За даними української розвідки, Росія звозить в окупований Севастополь тіла вбитих військових на острові Зміїний. Повідомлялося, що із 40 зв'язківців вижили тільки 8.
До уваги – Росія намагається закріпитися на острові Зміїний, – розвідка Британії: дивіться відео