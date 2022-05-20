"Зміїбаївка" не рада окупантам, – Братчук

Відповідну інформацію повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у соціальних мережах.

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Братчук заявив, що в Росії стали підтверджувати втрати на острові Зміїний, коли почали ховати вбитих солдатів. Також він провів паралелі між Зміїним та селищем Чорнобаївка, що в Херсонській області.

Речник Одеської ОВА натякнув, що Збройні Сили України на Зміїному можуть влаштувати окупантам розгром, як у Чорнобаївці.

У Росії почали підтверджувати, коли почали ховати своїх загиблих, втрати на острові Зміїний. "Зміїбаївка" не рада окупантам,

– розповів Братчук.

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