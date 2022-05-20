"Змеибаевка" не рада оккупантам, – Братчук
Соответствующую информацию сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в социальных сетях.
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Братчук заявил, что в России начали подтверждать потери на острове Змеиный, когда начали хоронить убитых солдат. Также он провел параллели между Змеиным и поселком Чернобаевка в Херсонской области.
Спикер Одесской ОВА намекнул, что Вооруженные Силы Украины на Змеином могут устроить оккупантам разгром, как в Чернобаевке.
В России начали подтверждать, когда начали хоронить своих погибших, потери на острове Змеиный. "Змеибаевка" не рада оккупантам,
– рассказал Братчук.
Бои за остров Змеиный: что известно
- В оперативном командовании "Юг" 19 мая сообщили, что вооруженные силы России хотят закрепиться на Змеином, но в планы врага вмешался шторм в Черном море.
- В Генштабе ВСУ информировали, что войска агрессора усиливают противовоздушную оборону на Змеином. Также в Минобороны заявляли, что российские оккупанты перебросили на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".
- Советник главы МВД Вадим Денисенко сообщал, что пока у россиян нет ПВО в Черном море, то они не смогут подойти к Николаеву и Одессе.
- В командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что остров Змеиный стал еще одной горячей точкой. Сообщалось, что у острова идут авиационные баталии. Тогда в Одесской ОВА заявили, что локальные бои у Змеиного перерастают в битву.
- Украинские воины дают достойный отпор оккупантам. В Одесской ОВА информировали, что украинские защитники дважды нанесли россиянам поражение на острове.
- 7 мая ВСУ поразили десантный катер врага и 2 зенитных ракетных комплекса "Тор" возле Змеиного.
- По данным украинской разведки, Россия свозит в оккупированный Севастополь тела убитых военных на острове Змеиный. Сообщалось, что из 40 связистов выжили только 8.
К сведению – Россия пытается закрепиться на острове Змеиный, – разведка Британии: смотрите видео