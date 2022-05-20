"Змеибаевка" не рада оккупантам, – Братчук

Соответствующую информацию сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в социальных сетях.

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Братчук заявил, что в России начали подтверждать потери на острове Змеиный, когда начали хоронить убитых солдат. Также он провел параллели между Змеиным и поселком Чернобаевка в Херсонской области.

Спикер Одесской ОВА намекнул, что Вооруженные Силы Украины на Змеином могут устроить оккупантам разгром, как в Чернобаевке.

В России начали подтверждать, когда начали хоронить своих погибших, потери на острове Змеиный. "Змеибаевка" не рада оккупантам,

– рассказал Братчук.

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