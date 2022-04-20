Одним із таких є 21-річний Сергій Грудінін із Амурської області. Його матір 19 квітня розповіла журналістам, як цинічно їй брешуть. І це стосується не лише міністерства "оборони" Росії. Адже також вона дзвонила до командування корабля, яке, на відміну від матросів, справді врятувалося.

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Спершу казали, що "залишився на кораблі"

Тамара Грудініна каже, спершу відправила смс із даними сина замкомандиру потопленого корабля Павлу Вакулі. Той їй подзвонив і сказав "ваш син залишився на кораблі". Тобто моряк натякнув, що війна її Сергія проти народу України завершилася на дні моря.

Я спитала: "Як же так? Ми ж довірили вам сина свого. Як ви так могли?" Він каже: "Винний. Він не один, їх там багато",

– згадує розмову жінка.

Потім їй нібито подзвонив вже саме колишній командир сина. Він розповів, що моряків виводили "ланцюжком", який обірвався. Мовляв, саме тому кілька людей просто "зникли".

Цинічно брешуть матері моряка

Згодом той же командир матроса Грудініна почав говорити розбитій жінці значно фантастичніші речі. Він переконував, що у хлопця був великий шанс врятуватися.

"Ну є надія. 80%". Потім він сказав: 99%. Якось так непевно говорив. Вони з нами розмовляють, знаєте, ніби "та що ви нам тут якісь соплі розводите?"

– розповідає матір матроса.

Теж їй почали невдовзі говорити іншу інформацію на гарячій службі військового міністерства Росії. Там взагалі переконували, що син-строковик "живий, здоровий і скоро подзвонить". Проте він так і не телефонував.

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