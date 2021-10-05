Как бороться с осенней депрессией

Когда желтеют листья, а мы надеваем больше теплой одежды, кутаемся в плед и пьем чай, время от времени к нам приходят грустные мысли.

Почему сейчас холодно? Как хочется тепла!



Но нужно просто принять тот факт, что мы живем в такой климатической зоне. В Украине мы видим, как меняется погода при разных временах года. У итальянцев, израильтян, португальцев, испанцев и многих других народов такого нет. Мы смотрим на них и завидуем, почему у них всегда солнце?

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Но как же приятно, что мы в своей стране можем видеть эти переходы и разную погоду. У нас летом жарко, а зимой идет снег. Это же чудо!



Когда вас настигают грустные осенние мысли, просто улыбнитесь. Вы делаете физическое действие, которое передают в мозг радость.



Включите приятную энергичную музыку, или романтический приятный фильм, попрыгайте на скакалке (если у вас нет проблем с коленями, конечно) и откройтесь миру. Наши мысли формируют все, что происходит вокруг нас. И только от нас зависит, какое настроение у нас может сегодня быть.



Мы сами творцы нашего настроения. А никак не погода.



Как вы боретесь с осенней хандрой? Или у вас ее нет?