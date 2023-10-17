Сел на скутер и уехал с криками "Аллах Акбар": подробности смертельной стрельбы в Брюсселе

В Брюсселе вечером 16 октября произошла стрельба с участием вооруженного мужчины на скутере. В результате инцидента погибли два человека.

Журналисты издания Le Soir рассказали, что мужчина стрелял по гражданам города прямо из скутера. Он поступал, выкрикивая арабское выражение "Аллах Акбар".

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В Бельгии мужчина устроил стрельбу во время футбольного матча

Журналисты рассказали, что в 19:14 по местному времени в Брюсселе вооруженный мужчина, одетый во флуоресцентный жилет, спрыгнул со скутера. Он стрелял в прохожих и преследовал скрывающихся в зданиях, где расположены офисы Фламандского жилищного фонда.

В частности, на распространившихся в сети кадрах видно, как вооруженный террорист сбивает мужчину внутри здания из оружия типа АР-15, а затем добивает его пулей в голову.

По данным бельгийских правоохранительных органов, погибли два человека – это были шведские болельщики, страны, которая противостояла Бельгии в рамках отборочного матча к Евро-2024. Еще один человек получил шаровые ранения, это был водитель такси.

Авторы материала рассказали, что после стрельбы мужчина вернулся на свой скутер, крича "Аллах Акбар" (с арабского переводится, как "Бог великий" – 24 Канал). Пока он находится на свободе.

Подозреваемым мог быть выходец из Туниса

Журналисты отметили, что, согласно первым элементам расследования, предполагаемого преступника зовут Абдесалем. Это 45-летний тунисец, проживающий в Брюсселе. Пока в его доме правоохранители уже провели обыск.



Вероятный подозреваемый в совершении стрельбы тунисец Абдесалем / Фото Le Soir

Сразу после инцидента выступил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо. Он назвал этот поступок "трусливым нападением" и подтвердил, что злоумышленник нацелился именно на граждан Швеции.

После этой перестрелки матч Бельгия – Швеция был остановлен на перерыве со счётом в один гол. После этого полиция закрыла стадион имени Короля Бодуэна, где проходил матч, по соображениям безопасности.

Предполагаемый преступник также оставил по крайней мере два видео в своих социальных сетях, одно перед стрельбой, а другое сразу после, где он носит тот же жилет, который надел и во время нападения. На кадрах мужчина говорит по-арабски, представляя себя "моджахедом" (борцом – 24 Канал) "за дело Бога за Исламское государство".

Слава Богу, ваш брат Абдесалем отомстил мусульманам. Я только что убил трех шведов,

– заявил он на одном из видео.

Александр Де Кроо также выразил свои соболезнования премьер-министру Швеции Ульфу Кристерссону, сказав, что его мнения с потерявшими близких семьями и друзьями.

Вечером после стрельбы Кризисный центр на федеральном уровне чрезвычайной ситуации попросил жителей Брюсселя избегать каких-либо ненужных поездок и не передавать изображения предполагаемого нападающего. Там также закрыли станции метро и трамваев.

На стадионе, где проходил матч, обнаружили оружие

Авторы материала отметили, что Кризисный центр срочно разработал план эвакуации тысяч посещавших матч болельщиков. Полиция также сопровождала и шведских игроков, безопасно доставленных в аэропорт.

По информации издания, у стадиона также было обнаружено неизвестное оружие. Однако, по словам журналистов, она не связана со стрельбой, которая произошла у площади Сентелет.

В Кризисном центре уточнили, что ни один элемент не указывает на потенциальную связь этой стрельбы с израильско-палестинской ситуацией. В то же время, они напомнили, что несколько "антимусульманских" активистов недавно сожгли копии Корана в Швеции, сделав страну мишенью для исламистских групп и движений.

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