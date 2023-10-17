Сів на скутер і поїхав з криками "Аллах Акбар": подробиці смертельної стрілянини в Брюсселі

У Брюсселі ввечері 16 жовтня сталася стрілянина за участі озброєного чоловіка на скутері. Внаслідок цього інциденту загинули дві людини.

Журналісти видання Le Soir розповіли, що чоловік стріляв по громадянах міста прямо зі скутера. Він робив, викрикуючи арабський вираз "Аллах Акбар".

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У Бельгії чоловік влаштував стрілянину під час футбольного матчу

Журналісти розповіли, що о 19:14 за місцевим часом у Брюсселі озброєний чоловік, одягнений у флуоресцентний жилет, зістрибнув зі скутера. Він стріляв у перехожих і переслідував людей, які ховаються в будівлях, де розташовані офіси Фламандського житлового фонду.

Зокрема, на кадрах, які розповсюдили у мережі видно, як озброєний терорист збиває чоловіка всередині будівлі зі зброї типу АР-15, а потім добиває його кулею в голову.

За даними бельгійських правоохоронних органів, загинуло двоє людей – це були шведські вболівальники, країни, яка протистояла Бельгії у рамках відбіркового матчу до Євро-2024. Ще одна особа отримала кульові поранення, це був водій таксі.

Автори матеріалу розповіли, що після стрілянини чоловік повернувся на свій скутер, кричачи "Аллах Акбар" (з арабської перекладається, як "Бог великий" – 24 Канал). Наразі він перебуває на волі.

Підозрюваним міг бути виходець із Тунісу

Журналісти зазначили, що, згідно з першими елементами розслідування, ймовірного злочинця звуть Абдесалем. Це 45-річний тунісець, який проживає в Брюсселі. Наразі у його будинку правоохоронці вже провели обшук.



Імовірний підозрюваний у вчиненні стрілянини тунісець Абдесалем / Фото Le Soir

Одразу після інциденту виступив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо. Він назвав цей вчинок "боягузливим нападом" і підтвердив, що зловмисник націлився саме на громадян Швеції.

Після цієї перестрілки матч Бельгія – Швеція був зупинений на перерві з рахунком в один гол. Після цього поліція закрила стадіон імені Короля Бодуена, де проходив матч, з міркувань безпеки.

Передбачуваний злочинець також залишив принаймні два відео у своїх соціальних мережах, одне перед стріляниною, а інше одразу після, де він носить той самий жилет, який надягнув і під час нападу. На кадрах чоловік говорить арабською, представляючи себе "моджахедом" (борцем – 24 Канал) "за справу Бога за Ісламську державу".

Слава Богу, ваш брат Абдесалем помстився мусульманам. Я щойно вбив трьох шведів,

– заявив він на одному з відео.

Александр Де Кроо також висловив свої співчуття прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону, сказавши, що його думки з родинами та друзями, які втратили близьких.

Увечері після стрілянини Кризовий центр на федеральному рівні надзвичайної ситуації попросив жителів Брюсселя уникати будь-яких непотрібних поїздок і не передавати зображення ймовірного нападника. Там також закрили станції метро й трамваїв.

На стадіоні, де проходив матч виявили зброю

Автори матеріалу зазначили, що Кризовий центр терміново розробив план евакуації тисяч уболівальників, які відвідували матч. Поліція також супроводжувала й шведських гравців, яких безпечно доставили в аеропорт.

За інформацією видання, біля стадіону також виявили невідому зброю. Однак, за словами журналістів, вона не пов'язана зі стріляниною, яка сталася біля площі Сентелет.

У Кризовому центрі уточнили, що наразі жоден елемент не вказує на потенційний зв'язок цієї стрілянини з ізраїльсько-палестинською ситуацією. Водночас вони нагадали, що кілька "антимусульманських" активістів нещодавно спалили копії Корану у Швеції, зробивши країну мішенню для ісламістських груп і рухів.

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