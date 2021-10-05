Бросил муж-иностранец: известны новые детали о Моториной, расстрелявшей инструктора тира

Веронику Моторину приговорили к 15 годам заключения за убийство инструктора тира в Полтаве. Выяснилось, что во время, когда девушка еще была в СИЗО, с ней развелся муж-иностранец.

Ранее о ее замужестве ничего не было известно, более того – причиной трагедии считали ссору с парнем.

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Раннее замужество Моториной

Вышла замуж Вероника Моторина еще в конце декабря 2019 года – ей тогда было всего 18,5 лет.

В феврале 2021 года в Ленинский районный суд Днепра поступило исковое заявление, которое суд через несколько дней принял к рассмотрению, а потом открыл производство по гражданскому делу. В этом заявлении Абдельразек Е. заявил, что с февраля 2020 года брачные отношения между ним и ответчицей фактически прекращены.

За 2 месяца до трагического инцидента в тире Вероника познакомилась в Полтаве с парнем и переехала к нему. К тому времени она была еще замужем.

Именно разрыв с ним девушка назвала причиной того, что якобы хотела покончить жизнь самоубийством – для чего и пошла в тир.

Парень в суде заявил, что она также хотела убить свою единственную опекуншу – бабушку. Мать девушки находится в психиатрической больнице, а отца давно лишили родительских прав.

Из-за того, что девушка находилась в Полтавском СИЗО, днепровский суд направил туда отдельное судебное поручение.

Нежелание девушки расставаться

Администрацию пенитенциарного учреждения обязали вручить Веронике Моториной копию заявления ее мужа о желании развестись, а также допросить ее.

Разрывать отношения девушка не хотела. 15 июня в суд от нее поступило заявление о проведении заседания с ее участием в режиме видеоконференции.

Позже Абдельразек Э. обратился в суд с просьбой о рассмотрении дела в его отсутствие. А Моторина вместо этого направила в Днепр письменное заявление, в котором отметила, что не соглашается с причинами расторжения брака, указанными ее мужем в иске.

Однако в августе, за месяц до вынесения приговора девушке, суд таки принял решение разлучить супругов.

Убийство в тире Полтавы: коротко