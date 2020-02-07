В Полтаве девушка застрелила инструктора тира
В Полтаве был смертельно ранен работник местного тира. В него выстрелила 18-летняя жительница Днепра.
Инцидент произошел около 13 часов на улице Пилипа Орлика, информирует полиция Полтавской области.
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Правоохранители установили, что 18-летняя посетительница нанесла смертельные ранения 64-летнему жителю Полтавы. Мужчина работал инструктором по стрельбе в местном тире.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.
В Полтаве застрелили сотрудника тира / Фото: Нацполиция
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