В Полтаве девушка застрелила инструктора тира

В Полтаве был смертельно ранен работник местного тира. В него выстрелила 18-летняя жительница Днепра.

Инцидент произошел около 13 часов на улице Пилипа Орлика, информирует полиция Полтавской области. Читайте также: Стрельба в Мукачево: пострадавшего связывают с экс-нардепом Ланьо – фото, видео Правоохранители установили, что 18-летняя посетительница нанесла смертельные ранения 64-летнему жителю Полтавы. Мужчина работал инструктором по стрельбе в местном тире. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

В Полтаве застрелили сотрудника тира / Фото: Нацполиция