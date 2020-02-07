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      В Полтаве девушка застрелила инструктора тира

      18 Читати новину українською
      18-летняя девушка застрелила инструктора тира / pl.npu.gov.ua

      В Полтаве был смертельно ранен работник местного тира. В него выстрелила 18-летняя жительница Днепра.

      Инцидент произошел около 13 часов на улице Пилипа Орлика, информирует полиция Полтавской области.

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      Правоохранители установили, что 18-летняя посетительница нанесла смертельные ранения 64-летнему жителю Полтавы. Мужчина работал инструктором по стрельбе в местном тире.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство". Девушке грозит до 15 лет тюрьмы.

      Застрелили працівника тиру
      В Полтаве застрелили сотрудника тира / Фото: Нацполиция

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Новости Полтавы
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