У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру

У Полтаві був смертельно поранений працівник місцевого тиру. В нього вистрелила 18-річна мешканка Дніпра.

Інцидент стався близько 13 години на вулиці Пилипа Орлика, інформує поліція Полтавської області. Читайте також: Стрілянина в Мукачеві: постраждалого пов'язують з екснардепом Ланьо – фото, відео Правоохоронці встановили, що 18-річна відвідувачка завдала смертельні поранення 64-річному мешканцю Полтави. Чоловік працював інструктором зі стрільби у місцевому тирі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Дівчині загрожує до 15 років в’язниці.

У Полтаві застрелили працівника тиру / Фото: Нацполіція