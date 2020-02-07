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      У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру

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      18-річна дівчина застрелила інструктора тиру / pl.npu.gov.ua

      У Полтаві був смертельно поранений працівник місцевого тиру. В нього вистрелила 18-річна мешканка Дніпра.

      Інцидент стався близько 13 години на вулиці Пилипа Орлика, інформує поліція Полтавської області.

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      Правоохоронці встановили, що 18-річна відвідувачка завдала смертельні поранення 64-річному мешканцю Полтави. Чоловік працював інструктором зі стрільби у місцевому тирі.

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Дівчині загрожує до 15 років в’язниці.

      Застрелили працівника тиру
      У Полтаві застрелили працівника тиру / Фото: Нацполіція

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Полтави Кримінальні новини
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