У Полтаві дівчина застрелила інструктора тиру
У Полтаві був смертельно поранений працівник місцевого тиру. В нього вистрелила 18-річна мешканка Дніпра.
Інцидент стався близько 13 години на вулиці Пилипа Орлика, інформує поліція Полтавської області.
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Правоохоронці встановили, що 18-річна відвідувачка завдала смертельні поранення 64-річному мешканцю Полтави. Чоловік працював інструктором зі стрільби у місцевому тирі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне вбивство". Дівчині загрожує до 15 років в’язниці.
У Полтаві застрелили працівника тиру / Фото: Нацполіція
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