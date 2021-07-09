Связал, избил и изнасиловал: в Броварах мужчина поиздевался над 22-летней подругой

Молодая девушка приехала в гости к своему знакомому, но вместо приятного отдыха стала жертвой сексуального преступления. Произошло изнасилование 7 июля в Броварах Киевской области.

О совершении преступления полицейские узнали от самой потерпевшей. Она рассказала, что ее избил и изнасиловал знакомый.

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Как выяснили следователи, девушка сама пришла домой к 41-летнему жителю Броваров.

Пытался сбежать, но был задержан



Место преступления / Фото полиции Киевской области

Правоохранители утверждают, что злоумышленник пригласил женщину в свой дом. Когда же она зашла к нему, связал ей руки и ноги, избил и изнасиловал.

Впоследствии мужчина отпустил потерпевшую, а та позвонила полицейским.

Когда на место прибыли патрульные, житель Броваров пытался от них сбежать. Но его задержали правоохранители.



Мужчина фигурирует в по меньшей мере 3 уголовных производствах / Фото полиции Киевской области

Злоумышленнику уже сообщили о подозрении в совершении изнасилования. Броварской межрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Если служители Фемиды признают его виновным, мужчине грозит от 3 до 5 лет заключения.

Кроме того, суд в Броварах сейчас рассматривает еще 2 дела, где задержанный является фигурантом – о мошенничестве и разбое.