Зв'язав, побив та зґвалтував: у Броварах чоловік познущався над 22-річною подругою

9 липня 2021 , 08:46
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Джерело:

поліція Київської області

Молода дівчина приїхала у гості до свого знайомого, але замість приємного відпочинку стала жертвою сексуального злочину. Сталося зґвалтування 7 липня у Броварах Київської області.

Про вчинення злочину поліцейські дізналися від самої потерпілої. Вона розповіла, що її побив та зґвалтував знайомий. 

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Як з'ясували слідчі, дівчина сама прийшла додому до 41-річного жителя Броварів.

Намагався втекти, але був затриманий


Місце злочину / Фото поліції Київської області

  • Правоохоронці стверджують, що зловмисник запросив жінку до свого будинку. Коли ж вона зайшла до нього, зв'язав їй руки та ноги, побив і зґвалтував.
  • Згодом чоловік відпустив потерпілу, а та подзвонила поліцейським.
  • Коли на місце прибули патрульні, броварчанин намагався від них втекти. Але його затримали правоохоронці.


Чоловік фігурує у щонайменше 3 кримінальних провадженнях / Фото поліції Київської області

Зловмиснику вже повідомили про підозру у скоєнні зґвалтування. Броварський міжрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо служителі Феміди визнають його винним, чоловіку загрожує від 3 до 5 років ув'язнення.

Крім того, суд у Броварах наразі розглядає ще 2 справи, де затриманий є фігурантом – про шахрайство та розбій.

Автор: Олексій Чибісов