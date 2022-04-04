В Буче нашли тела людей, которых пытались сжечь: это семья с детьми
4 апреля 2022 , 15:51Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Дениса Казанского
В Буче у дороги нашли тела людей на пепелище. Российские военные пытались сжечь целую семью.
Журналист Денис Казанский сообщил, что на пожарище было 5 – 6 человек. Однако понять, сколько точно жертв – трудно.
Важно Разведка опубликовала имена оккупантов из 64-й бригады, которые совершали преступления в Буче
Очевидно, сначала их убили в одной из расстрелянных машин, а потом хотели заместить следы и избавиться от тел,
– рассказал Казанский.
Тела убитых мирных украинцев нашли на пересечении улиц Старояблонской и Ивана Франко.Внимание! Фотография замученных украинцев может вас шокировать. Не рекомендуем просматривать ее детям.
"Русский мир" в Украине / Фото Дениса Казанского
К теме смотрите видео, как оккупанты пытали людей в одном из подвалов Бучи: