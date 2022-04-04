У Бучі знайшли тіла людей, яких намагалися спалити: це сім'я з дітьми

У Бучі біля дороги знайшли тіла людей на згарищі. Російські військові намагалися спалити цілу сім'ю.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що на згарищі було 5 – 6 людей. Одна зрозуміти, скільки точно жертв – важко.

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Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл,

– розповів Казанський.

Тіла вбитих мирних українців знайшли на перетині вулиць Старояблонської та Івана Франка.

Фотографія замордованих українців може вас шокувати. Не рекомендуємо переглядати її дітям.



"Рускій мір" в Україні / Фото Дениса Казанського

До теми дивіться відео, як окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: