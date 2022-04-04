У Бучі знайшли тіла людей, яких намагалися спалити: це сім'я з дітьми
4 квітня 2022 , 15:45Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Дениса Казанського
У Бучі біля дороги знайшли тіла людей на згарищі. Російські військові намагалися спалити цілу сім'ю.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що на згарищі було 5 – 6 людей. Одна зрозуміти, скільки точно жертв – важко.
Важливо Розвідка опублікувала імена окупантів із 64-ї бригади, які здійснювали злочини у Бучі
Очевидно, спочатку їх убили в одній із розстріляних машин, а потім хотіли замістити сліди та позбутися тіл,
– розповів Казанський.
Тіла вбитих мирних українців знайшли на перетині вулиць Старояблонської та Івана Франка.Увага! Фотографія замордованих українців може вас шокувати. Не рекомендуємо переглядати її дітям. 18+
"Рускій мір" в Україні / Фото Дениса Казанського
До теми дивіться відео, як окупанти катували людей в одному з підвалів Бучі: