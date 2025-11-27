Буданов: Билецкий создал одну из самых боеспособных систем в новой армии

Третья штурмовая бригада и Третий армейский корпус – образцовые подразделения и одна из самых боеспособных систем в новой армии Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он также отметил большое влияние их основателя и командира Андрея Билецкого на оборону государства. Он – доброволец, который на войне стал генералом. Знает потребности каждого бойца, ведь сам прошел все ступени службы. Стратегический подход к защите Украины делает его искусным полководцем и военным государственным деятелем.

Андрей Билецкий – фигура, которая вдохновляет молодежь: сила слова и оружия, благородство, ответственность за людей, воля к борьбе, результаты на поле боя, которые дают уверенность в победу добра над злом,

– написал Буданов.

Сейчас Билецкий масштабирует системный успешный опыт Третьей штурмовой бригады на Третий армейский корпус. Речь идет не только о профессиональной подготовке, современном обеспечении, но и об отношении к жизни солдата.

Буданов рассказал о совместных операциях ГУР и Тройки, которые каждый раз давали ожидаемый результат, а также важную роль Билецкого как лидера и командира в операции по авиапрорыву на окруженную россиянами "Азовсталь" – совместно удалось осуществить ряд успешных рейсов и доставить подкрепление, оружие, медикаменты и врачей, эвакуировать тяжелораненых.

"Украинская военная разведка имеет честь воевать плечо к плечу, рядом с Андреем Билецким и его бойцами, защищать Украину и нашу Независимость", – написал начальник ГУР.