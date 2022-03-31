Будет не только голод, но и глобальные войны – о последствиях вторжения России в Украину

В мире может возникнуть кризис из-за невозможности экспорта украинской продукции во время войны. Эксперты считают, что это может повлечь за собой голод и даже более глобальные войны.

Об этом заявил президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса в эфире 24 канала.

Важно Украина приостанавливает экспорт определенных продуктов: что вошло в этот список

По его словам, другим странам сейчас важно помочь Украине, потому что если сейчас не остановить войну и не дать украинцам возможности засева и экспорта нашей продукции, это будет действительно глобальной проблемой.

Мы, скорее всего, увидим не только голод, но и ситуацию, которая приведет к более глобальным войнам и на севере Африки, и на Ближнем Востоке,

– считает Лисситса.

Он добавил, что сейчас все только начинается, и если наши европейские партнеры не поймут всей картины, то им нужно это объяснить.

Алекс Лиссиса считает, что 800 миллионов человек в мире будут на грани голода:



Война России в Украине может серьезно повлиять на объемы будущего урожая, особенно если боевые действия будут продолжаться до начала посевной в апреле этого года. Невозможность экспорта Украины может создать кризис для других стран. Ведь:

80% пшеницы поставлялось из Украины в Ливан;

Египет, самый крупный в мире импортер пшеницы, заполнял свои потребности на 30% именно украинским урожаем;

власти северо-западной Сирии обеспечивают регион пшеницей и мукой из Турции, которая импортирует 90% пшеницы из Украины;

более половины импорта подсолнечного масла в Египет приходится на Украину;

Ливия импортировала из Украины более 40% пшеницы;

Йемен на 27% зависит от импорта украинской пшеницы.

Видео по теме – Азербайджан поможет Украине горючим для посевной: